Localizan el cadáver de una persona en el interior de un vehículo incendiado en una carretera de Zamora

El cadáver de una persona ha sido localizado durante la madrugada de este domingo 10 de mayo en el interior de un vehículo incendiado en una carretera de Zamora.

Los hechos, según ratifican fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 se han producido en la A-11, en Fresno de la Ribera, en sentido Zamora capital. Allí, en el kilómetro 443 se ha encontrado un vehículo en llamas donde estaba la persona que ha fallecido.

Hasta el lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, los bomberos de la Diputación, Medio Ambiente y Sacyl que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona que estaba dentro del vehículo.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado más tarde a Zamora24horas que el vehículo implicado se había salido de la vía, chocando contra el quitamiedos del extremo de la calzada, por lo que la persona que viajaba en su interior salió despedida fuera de la plataforma donde se incendió.