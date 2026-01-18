Mañueco advierte que "darán la batalla" en todos los frentes ante el nuevo modelo de financiación y "si es necesario", la Junta llegará al Constitucional

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, calificó la propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica como “absoluto disparate” y adelantó que “darán la batalla en todos los frentes”, tanto en el parlamentario como en el jurídico, quien aseguró que, de "si es necesario, llegarán al Tribunal Constitucional”.

Mañueco realizó estas declaraciones durante su participación en la firma de la Declaración de Zaragoza, junto al resto de los dirigentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, donde aseguró que esta propuesta del Gobierno de España es un “ultraje” para los ciudadanos de Castilla y León, la cual nace del “chantaje” al que accedió el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por parte de los separatistas catalanes. Un movimiento que “va a pagar la caja común de todos los españoles” con el fin de seguir unos “meses más en La Moncloa”, dijo.

El presidente de la Junta defendió que el Partido Popular gobierna la “inmensa mayoría” del territorio del país, por lo que esta reunión demuestra que los ‘populares’ “dialogamos y que, desde el rigor, podemos llegar a posturas de consenso”. Además, aseguró que, de esta forma, se demuestra que el PP es el “único que piensa en el bien de España”.

Por otro lado, criticó que dicha propuesta de financiación autonómica se vaya a pagar con los “impuestos de todos”, es decir, de los colegios e institutos, de los hospitales, de las viviendas públicas y de la atención a las personas mayores, enumeró.

Así, Fernández Mañueco pidió que se presente una financiación autonómica que “defienda a los españoles, vivan donde vivan, y tengan los mismos servicios”. “No se trata de recibir más o menos dinero, sino de equidad para desarrollar nuestras políticas públicas", explicó, para añadir que "es un absoluto ultraje y desde luego harán muchísimo daño a Castilla y León y a los servicios públicos de nuestra tierra”, remarcó.

El presidente del Ejecutivo autonómico instó a que, en dicha propuesta, se tenga en cuenta la despoblación, la dispersión o el envejecimiento, por poner algunos ejemplos; y especificó que Castilla y León cuenta con casi el 20 por ciento del territorio del país, pero alberga el cinco por ciento de la población. “No puede ser que recibamos el 1,29 por ciento de estos nuevos fondos”, aclaró.

Por ello, Fernández Mañueco subrayó que la situación actual “no se puede aceptar”, ya que “lo que es de todos se tiene que negociar entre todos”, y aseguró que trasladará a los ciudadanos de Castilla y León el “maltrato” que supone el nuevo modelo propuesto, concluyó.

Feijóo y sus barones se conjuran contra financiación "bilateral" de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos y regionales de la formación han firmado este domingo una declaración en Zaragoza en la que se conjuran contra la financiación "bilateral" que han acordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. En el texto, aseguran que "basta ya de enfrentar a los españoles" y exigen el "fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista".

"Nosotros lo tenemos claro: ni nos han dividido ni nos dividirán", afirman en la llamada 'Declaración de Zaragoza' que han rubricado los 11 presidentes de CCAA gobernadas por el PP (Andalucía, Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares). También la han suscrito los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias y los presidentes regionales del PP en Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha.

En la clausura del acto, el propio Feijóo se ha comprometido a impulsar un sistema de financiación "justo", "transparente" y "pensado para todos los españoles", y ha echado en cara al Gobierno que esté intentado alentar el "enfrentamiento" y la "división" dentro del PP.

Dicho esto, ha pedido a Pedro Sánchez que retire el sistema de financiación pactado con Junqueras porque la igualdad de los españoles "no está en venta". "Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo y reinicie el proceso desde el principio en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo", ha demandado.

El documento de siete páginas pactado entre Feijóo y sus 'barones' --que tiene como lema inicial 'Por lo importante: la igualdad de los españoles-- se articula en torno a varios ejes: Lealtad institucional y respeto a la Constitución; igualdad; autonomía fiscal; suficiencia financiera; solidaridad; y proyecto común.

El texto arranca asegurando que España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica --el anterior es de 2009-- que debe nacer de un principio fundamental e irrenunciable: "los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles". A su entender, cualquier otro camino "amenaza la cohesión, debilita la solidaridad y rompe la igualdad" que protege la Constitución.

Por eso, el PP asegura que la propuesta planteada por el Gobierno el 9 de enero de 2026 reintroduce en el sistema "la arbitrariedad" con el objetivo de "sostener a un Ejecutivo que carece de una mayoría parlamentaria sólida". Según el PP, es "una cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos" que no van a "normalizar ni a blanquear aceptando sobrantes como contraprestación".