Mañueco anuncia que irá al Constitucional y presentará todos los recursos posibles contra el acuerdo de financiación con Cataluña

Mañueco en la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que defenderá los intereses de Castilla y León y de España con todos los recursos legales, y que incluso acudirá al Constitucional tras el acuerdo de financiación del Gobierno con ERC que permitirá a Cataluña recibir 4.700 millones de euros más.

En declaraciones durante la firma de un protocolo de colaboración para el desarrollo de un nuevo proyecto en Ávila, junto a grupo Avintia, Fernández Mañueco ha reiterado su rechazo "de plano a los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios" y ha defendido que el dinero de todos "es para pagar los servicios públicos de todos" y no para que el presidente Pedro Sánchez "cumpla con las cesiones a sus socios separatistas".

Por ello, Alfonso Fernández Mañueco ha enfatizado que defenderá los intereses de Castilla y León, de los castellanoleoneses y de España "con todos los recursos legales" posibles, "incluso si es necesario" acudirá al Tribunal Constitucional.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo autonómico contempla acudir al Tribunal Constitucional si finalmente se formaliza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC en materia de financiación, al considerar que "rompe" la igualdad entre los españoles y "perjudica" a la Comunidad.

Por otro lado, Fernández Carriedo ha señalado que este pacto "supone la compra de apoyos para que el presidente del Gobierno siga en La Moncloa, con cargo a los recursos de todos los españoles y en detrimento de los intereses de Castilla y León".

En este sentido, ha asegurado que el acuerdo "es claramente contrario al principio de igualdad según el cual los ciudadanos pagan impuestos en función de su capacidad y reciben servicios según sus necesidades".

El portavoz ha insistido en que la Junta "utilizará todos los recursos a su disposición, incluso la vía del Tribunal Constitucional", aunque ha precisado que para ello sería necesario que exista "un acto administrativo o documento formal con valor jurídico" y no meras declaraciones o anuncios políticos.

Fernández Carriedo ha subrayado que la Junta se opone a cualquier pacto que genere desigualdad y ha acusado al Gobierno de "negociar la financiación autonómica a espaldas de las comunidades". "No es normal que tengamos que enterarnos de los acuerdos financieros del Estado a través de una reunión con un partido separatista", ha reprochado.