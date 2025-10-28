Mañueco asegura que Feijóo respeta su decisión de agotar la legislatura se aprueben o no los presupuestos

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró este martes que el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, respeta la decisión de los dirigentes autonómicos, tanto de la extremeña María Guardiola que ha decidido adelantar las elecciones en su comunidad para el 21 de diciembre, como en su caso que pretende agotar la legislatura y celebrar los comicios en marzo del próximo año, se aprueben o no los presupuestos de 2026.

"Es una persona que respeta mucho a las decisiones de los presidentes autonómicos y respeta lo que es un ámbito de decisión de los propios responsables regionales, tanto en el caso de María Guardiola como en el mío", afirmó Fernández Mañueco en Madrid, antes de participar en la presentación de una campaña de turismo para este otoño.

En ese sentido, Fernández Mañueco reiteró su compromiso de "acabar la legislatura", por lo que la convocatoria electoral se mantiene en marzo, a pesar de que la presidenta de Extremadura, “una mujer valiente y con las ideas claras”, adelante las elecciones. "María Guardiola acierta en la decisión que ha tomado", apuntó. "Ante una situación de bloqueo que hablen las personas de su tierra en las urnas", dijo.

Sin embargo, según el presidente de la Junta, la situación en Castilla y León es distinta. En este sentido, recordó que las Cortes acaban de aprobar el límite de gasto no financiero para 2026 o ‘techo de gasto’ y el Gobierno autonómico ha remitido el proyecto de presupuestos de nuevo al parlamento para que inicien su tramitación.

"Ahora pido a los grupos políticos que tengan altura de miras, que dejen el interés electoral que ya asoma el año que viene y que piensan en las personas de Castilla y León", enfatizó, haciendo hincapié en que los presupuestos "tienen cosas buenas" como "duplicar el bono de la natalidad, el nuevo bono para autónomos o la bonificación de los peajes".

“Nosotros no queremos vincular la aprobación de los presupuestos con el ritmo electoral. Si se aprueban o no, serán a final de año. En marzo acabará la legislatura y yo me comprometí a agotar la legislatura. Y agotaremos la legislatura y las elecciones serán en marzo”, concluyó.