Mañueco celebra el Día de la Hispanidad como "origen de los lazos que nos unen a millones"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad, subrayando su significado como la conmemoración del "encuentro entre dos mundos". Según Mañueco, este encuentro "dio origen a los lazos que nos unen a millones de personas".

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente destacó el papel fundamental de la comunidad: "Castilla y León fue protagonista de aquel momento decisivo que cambió la historia".

El líder autonómico ha participado en Madrid en el acto solemne de homenaje a la bandera y en el tradicional desfile militar con ocasión del Día de la Fiesta Nacional.

Felicitación a la Guardia Civil

Además de la celebración de la Hispanidad, Mañueco dedicó un segundo mensaje para felicitar el Día del Pilar a los cerca de 7.000 agentes de la Guardia Civil en Castilla y León.

El presidente agradeció la labor del Instituto Armado, destacando su servicio "siempre al servicio de las personas y el medio rural". Mañueco resaltó que los agentes están "presentes en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad", concluyendo su felicitación con un efusivo "¡viva la Guardia Civil!".