Mañueco dice que ampliará hasta los 40 años la ayuda a vivienda joven y que destinará 15 millones la matrícula universitaria gratuita

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado las líneas maestras de su programa electoral con un fuerte enfoque en la emancipación y la retención del talento. Entre sus principales compromisos para la próxima legislatura destaca la ampliación de las ayudas a la vivienda para ciudadanos de hasta 40 años y la gratuidad de la primera matrícula del primer curso universitario para los estudiantes empadronados en la Comunidad, una medida que estima supondrá un coste aproximado de 15 millones de euros para las arcas públicas.

En materia de vivienda, Mañueco ha subrayado que su objetivo es apoyar a quienes se vieron perjudicados por crisis anteriores y que actualmente se encuentran en un limbo administrativo. Según ha explicado, "hay una generación que le afectó la crisis económica y que no pudo entrar, por ejemplo, en la compra de una vivienda y que ahora se han quedado fuera de todas las subvenciones, yo creo que hay que hacer un esfuerzo con esa generación que le golpeó duramente la crisis económica de Zapatero del año 2009-2010 y a partir de ahí tenemos que hacer un esfuerzo". El candidato ha precisado que, aunque existe una brecha generacional evidente, es prioritario facilitar el acceso a la propiedad: "No es lo que se dice joven porque hay una diferencia entre uno de 20 y uno de 40, pero yo creo que tenemos que hacer ahí un esfuerzo importante y ahí lo vamos a hacer, yo creo que de cara a la próxima legislatura, en la compra de la vivienda".

Respecto a la educación superior, el líder del PP ha defendido una política de tasas que combine la accesibilidad con la cultura del rendimiento académico. La gratuidad se aplicará exclusivamente al inicio de la etapa universitaria, buscando atraer también a nuevos residentes: "Dependerá de los que lo soliciten y de los empadronados de Castilla y León. También es una iniciativa con la que queremos atraer población de otras comunidades autónomas que se puedan empadronar en Castilla y León". Mañueco ha sido tajante al señalar que la medida premia el compromiso del alumno: "También, primer curso y primera matrícula, no la segunda matrícula, esos tendrán que pagar las tasas". En sus palabras, el objetivo es que "los estudiantes se esfuercen, que valoren el esfuerzo" y enviar el mensaje de que "la educación, aunque es muy buena, cuesta dinero a las arcas públicas".

El candidato ha resumido su gestión previa destacando que "A lo largo de los años en los que yo soy presidente y especialmente la legislatura pasada hemos bajado las tasas universitarias a la mitad, hemos subido las becas al doble y el doble de beneficiarios y nuestra intención es seguir facilitando el acceso a los jóvenes empadronados en Castilla y León para que puedan llegar a la universidad". Esta estrategia se complementará con una política económica de bajos impuestos para autónomos y pymes, donde ha destacado ejes como "Vivienda, empleo, autónomos, también el compromiso con el mundo rural, en fin, son algunas de las ideas más importantes. Nosotros tenemos una política para los jóvenes. Nosotros tenemos una política educativa que es el mejor legado que podemos dejar a los jóvenes. Hacemos una apuesta por la universidad, pero es que también estamos apostando por la vivienda".

Finalmente, en el ámbito del empleo autónomo y el sector primario, Mañueco ha reivindicado la necesidad del relevo generacional y la protección de los productores locales frente a acuerdos como Mercosur. Sobre el apoyo a los trabajadores por cuenta propia, ha incidido en que es vital "Apostar por programas como el Relevacyl, el relevo generacional de los autónomos, pues me parece importante. Algo que consideramos crucial de cara a la próxima legislatura". Para concluir, el presidente ha reafirmado su compromiso con agricultores y ganaderos ante las crisis sanitarias y climáticas: "El partido que está comprometido con el día a día de los agricultores y ganaderos se llama Partido Popular, eso lo hemos demostrado, y si hubiera problemas y dificultades, ahí volveremos a estar, no saldremos corriendo, nosotros no somos de hacer demagogia en las redes sociales. Nosotros cumplimos con realidades, con hechos, y lo demostramos".