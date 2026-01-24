Mañueco exige al Gobierno un control fronterizo férreo ante el acuerdo con Mercosur para proteger al campo regional

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado al Gobierno de España a implementar un seguimiento riguroso de las fronteras nacionales este sábado en su comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas. El objetivo de esta petición es asegurar que no accedan al mercado productos extranjeros que incumplan el principio de reciprocidad productiva, garantizando así que las importaciones se sometan a las mismas exigencias técnicas y sanitarias que se aplican a los profesionales locales.

Fernández Mañueco ha subrayado que la posición del Ejecutivo autonómico frente al tratado de Mercosur es rotunda y firme. En este contexto, ha puesto en valor el reciente acuerdo alcanzado en el Consejo Regional Agrario, el cual servirá como hoja de ruta para defender los intereses del sector en el futuro. Según el líder popular, es imprescindible contar con garantías reales de que la Política Agraria Común (PAC) se mantendrá como una herramienta al servicio directo de agricultores y ganaderos, protegiendo su competitividad frente a la entrada de mercancías de terceros países que no juegan con las mismas reglas.

Estas declaraciones se han producido en el marco de una comparecencia pública destinada a abordar la estrategia de cara a las próximas elecciones autonómicas, convocadas para el próximo 15 de marzo. Durante su intervención, Mañueco ha insistido en que la defensa del modelo productivo de la Comunidad debe ser una prioridad absoluta en la agenda política nacional para evitar cualquier agravio comparativo que pueda perjudicar la sostenibilidad de la economía rural castellanoleonesa.