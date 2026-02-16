Mañueco exige a Mónica García retirar "de manera inmediata" el Estatuto Médico: "Lo que tiene que hacer, no lo hace"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que retire "de manera inmediata" el Estatuto Médico que ha provocado que, desde hoy y durante toda la semana, los profesionales sanitarios hayan convocado una huelga que "sufrirán los ciudadanos".

"Lo que la ministra tiene que hacer no lo hace, y lo que hace es provocar una huelga cuyas consecuencias van a sufrir todos los usuarios de la sanidad pública de toda España", ha argumentado a preguntas de los medios tras visitar las instalaciones de la empresa 'Moggaro Aluminium Yachts'.

El responsable del Ejecutivo autonómico ha pedido a la titular de la cartera sanitaria que haga una "reflexión" tras el paro convocado "por unanimidad" contra el Estatuto Marco. De ahí que haya reclamado que se retire "de manera inmediata" y abrir "una negociación real con los profesinales sanitarios".

Asimismo, ha reclamado que el Gobierno de España ponga a disposición de las comunidades autónomas más médicos especialistas, al tratarse -según ha defendido- de una competencia estatal.