Mañueco felicita a Azcón por su "victoria" en Aragón: "El PP gana las elecciones y el sanchismo se hunde"

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado su “enhorabuena” al aragonés Jorge Azcón por su “victoria” en las elecciones celebradas este domingo, donde los ‘populares’ han revalidado la primera posición y logrado 26 diputados, dos menos de los que tenían, frente a los 18 de los socialistas, que han perdido cinco e igualado su peor resultado histórico.

En un mensaje en X (antes Twitter), Fernández Mañueco ha hecho su particular análisis de las elecciones de Aragón de este 8 de febrero. "El PP gana las elecciones y el sanchismo se hunde", ha señalado el presidente del PPCyL en un breve mensaje pasadas las 23 horas. Este lunes acudirá a la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido que se celebra en la sede madrileña de Génova a partir de las 12.00 horas.

Estas elecciones anticipadas en Aragón se han celebrado cinco semanas antes de que tengan lugar los comicios autonómicos en Castilla y León, donde las urnas se colocarán el 15 de marzo para elegir a 82 procuradores de las Cortes.

Este domingo los ‘populares’ han logrado el 34,26 por ciento de los votos y 26 diputados, frente a los 18 de los socialistas, cinco menos que en 2023, con el 24,29 por ciento de los apoyos. Vox, pasa de siete a 14 diputados, con el 17,88 por ciento de los sufragios. Además, Chunta Aragonesista logra seis diputados, la coalición Existe dos e IU-Movimiento Sumar, uno.