Mañueco ganaría las elecciones de Castilla y León con el PSOE muy cerca, según el CIS de Tezanos

El estudio preelectoral de las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León del CIS de Tezanos da la victoria al PP de Mañueco, pero estaría lejos de la mayoría absoluta.

De hecho, según el estudio, el PSOE estaría muy cerca en porcentaje de voto, mientras que Vox perdería fuerza.

Los datos ofrecidos este viernes, 20 de febrero, dan una estimación de voto para el PP de 33,4 %, un 2 por ciento más de lo conseguido por el partido de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones anteriores. Muy cerca, con solo un 1,1 por ciento de diferencia estaría el PSOE, con una estimación de voto de 32,3 por ciento, casi dos puntos por encima de lo conseguido en las anteriores elecciones.

Lo curioso de este estudio preelectoral es que Vox bajaría en intención de voto. Se quedaría en un 16,1 por ciento por el 17,64 por ciento conseguido en 2022.

En el caso de UPL ascendería hasta un 4,9 por ciento esa intención de voto. Del mismo modo, la coalición IU-Sumar obtendría un mejor resultado que en las pasadas elecciones con un 5,1 por ciento.

Por su parte, en la provincia de Salamanca también ganaría el PP, aunque estima un 0,3 por ciento menos que en 2022 (un 38,6 % en intención de voto). Por detrás del PP, el CIS le da una intención de voto mayor al PSOE en la provincia que lo conseguido en las anteriores elecciones, un 29,8 por ciento (en 2022 obtuvo un 29,51 por ciento de los votos).

Vox, al contrario que en el cómputo de la Comunidad, sí ganaría votos respecto a las autonómicas de 2022 y pasaría del 18,02 por ciento conseguido en esos comicios a una estimación del 18,20 por ciento. Algo que le otorgaría de 2 a 3 escaños.

IU-Sumar, UPL y Podemos, serían los siguientes en intención de voto, pero sin posibilidades de obtener escaño.