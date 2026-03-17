Mañueco insiste en su deseo de un gobierno en solitario: “medida a medida con un acuerdo de legislatura”

Alfonso Fernández Mañueco ha insistido este martes en su deseo de formar un gobierno en solitario. En una entrevista para el espacio televisivo ‘Espacio Público’, presentado por Susana Griso, el presidente del PP de Castilla y León, con una intervención desde la sede de Salamanca ha vuelto a hablar de un gobierno en solitario y por cuatro años.

“Los ciudadanos nos han dicho que hay que dialogar con todas las fuerzas políticas, pero no voy a pactar un gobierno con los dirigentes del PSOE”, ha afirmado Mañueco cuando la presentadora le ha preguntado sobre posibles pactos.

En ese sentido le ha contestado que “más que plantar cara a Vox, hemos presentado un proyecto de futuro que ha sido respaldado. El resultado está, es incontestable la victoria”, añadiendo que el triunfo también va dedicado a Alberto Núñez Feijóo por su involucración con la campaña.

Sobre un acuerdo con Vox, ha asegurado que su preferencia es un gobierno en solitario, “es lo que ha funcionado en la anterior legislatura”, pero no se cierra a escuchar las condiciones del partido de Santiago Abascal. Sobre sillones o consejerías que solicite Vox ha preferido no pronunciarse: “Las condiciones son hablar de los problemas de verdad de la gente de la calle, desde la gestión eficaz de servicios públicos o políticas económicas que generen riqueza y empleo”, todo esto unido a un acuerdo de estabilidad de cuatro años.

Del mismo modo, ha afirmado que, si Vox quiere revisar medida por medida, “pues lo haremos medida por medida, pero con un proyecto de futuro”.

“Yo he tenido un gobierno de coalición y uno en solitario. Lo que mejor ha funcionado ha sido el gobierno en solitario, pero voy a abrir una vía de diálogo. Primero hablando con Vox, partidos localistas y con el PSOE”, ha reiterado el candidato popular.

Precisamente sobre el no rotundo a un pacto con los socialistas, Mañueco ha reconocido sentir un profundo respeto por los votantes del PSOE “y al histórico partido socialista, pero los dirigentes del sanchismo han olvidado a Castilla y León, a su campo, en sus infraestructuras… y podríamos hablar de la financiación autonómica, una traición a Castilla y León”, ha concluido.