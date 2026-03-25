Mañueco insiste en gobernar "en solitario" en la primera reunión con Vox, que exige entrar en el Gobierno autonómico

La primera reunión entre Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP y de la Junta de Castilla y León en funciones, junto con el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha concluido con la insistencia de Mañueco de un gobierno en solitario del Partido Popular, mientras Vox exige entrar en el Gobierno autonómico.

Según informaciones recogidas por Europa Press, este primer encuentro entre Mañueco y Pollán ha sido "cordial" para platear sus propuestas iniciales. Los dos responsables políticos se han negado a hablar de plazos, con el objetivo puesto en avanzar en un proyecto "juntos", pese a que el PP se inclina por gobernar como única fuerza al frente de la Junta de Castilla y León.

Respecto a esto, desde Vox insisten en su intención de que el pacto se negocie "medida a medida" con plazos y garantías, sin hablar, de momento, de cargos, viendo "difícil" llegar al 14 de abril, día en el que se celebra el Pleno de constitución de las Cortes, con un pacto de legislatura cerrado.

"Tenemos capacidad de entendernos y voluntad también de intentar alcanzar acuerdos, trataremos de construir un proyecto de futuro para nuestra Comunidad", ha señalado el portavoz del comité negociador de los 'populares', Carlos Fernández Carriedo, centrado en avanzar en un gobierno "útil".

Por su parte, Pollán ha declarado que "no nos preocupan los asientos de la Mesa de las Cortes sino cambiar políticas en Castilla y León".

Tras esta primera reunión entre PP y Vox, queda por delante el turno de negociación con el resto de partidos que han logrado representación en las Cortes. El jueves, Mañueco se reunirá con los responsables de Por Ávila, Soria ¡Ya!, UPL y PSOE.