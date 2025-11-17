Mañueco insta a los grupos parlamentarios a retirar las enmiendas a la totalidad para desbloquear los presupuestos de 2026

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado en la mañana de este lunes una declaración institucional clave, instando a todos los grupos parlamentarios a mantener el diálogo y el entendimiento para permitir la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.

Tras una ronda de encuentros con las fuerzas políticas con representación en las Cortes, Fernández Mañueco ha pedido a los partidos que reconsideren la presentación de una enmienda a la totalidad a las cuentas. El presidente ha señalado que no existen "motivos de peso" que avalen esta iniciativa y ha solicitado que se sustituya por la presentación de enmiendas parciales al articulado.

Mañueco también ha valorado positivamente la actitud constructiva y las aportaciones de las distintas formaciones políticas en las primeras negociaciones. Sin embargo, ha hecho un firme llamamiento a la responsabilidad, apelando a que todas las fuerzas políticas "sitúen a las personas de Castilla y León en el centro de la acción pública"; "actúen con responsabilidad y altura de miras" y "dejen al margen los cálculos a corto plazo y cualquier interés partidista o electoralista".

El objetivo es que los Presupuestos, calificados como "los más altos de la historia de la Comunidad", puedan continuar su recorrido parlamentario y se logre un entendimiento que beneficie a los ciudadanos de Castilla y León.