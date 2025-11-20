Mañueco lamenta el "bloqueo" de la oposición a los Presupuestos de 2026 y acusa de cerrar la vía al diálogo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado hoy su profundo lamento y crítica ante la decisión de la mayoría de los grupos parlamentarios de bloquear la tramitación de los Presupuestos para 2026. Durante su intervención, Mañueco censuró que la oposición haya optado por renunciar incluso a presentar enmiendas al articulado, cerrando así, de manera unilateral, cualquier vía para el diálogo y la negociación que pudiera haber permitido la aprobación de estas Cuentas.

El presidente ha subrayado la importancia estratégica del proyecto presupuestario, el cual estaba concebido para seguir consolidando unos servicios públicos de calidad en todo el territorio de la Comunidad. Además, su objetivo principal era impulsar medidas de apoyo esenciales para el sector primario, familias, autónomos, jóvenes y personas mayores, a la vez que se potenciaba la inversión en todos los municipios de Castilla y León. El proyecto incluía iniciativas directas para mejorar la vida de los ciudadanos, desde ayudas al nacimiento y el cuidado infantil hasta programas de acceso a la vivienda, la bonificación de peajes y la ampliación de partidas para el medio rural.

Mañueco ha advertido que la ausencia de Presupuestos para 2026 limita significativamente la capacidad de la Junta para dar una respuesta efectiva a los desafíos que afronta la Comunidad, además de dificultar la puesta en marcha de proyectos que son cruciales para el avance colectivo y para situar a Castilla y León en una posición referente a nivel nacional.

A pesar de este bloqueo parlamentario, Fernández Mañueco ha garantizado que el Ejecutivo autonómico mantendrá todas las iniciativas incluidas en las frustradas Cuentas como objetivos prioritarios. Ha reafirmado que la acción de gobierno seguirá centrada en atender las necesidades de los castellanos y leoneses. Finalmente, el presidente ha apelado a la responsabilidad institucional y a la voluntad constructiva de todas las fuerzas políticas, haciendo un llamamiento a anteponer el interés común, y ha subrayado que solo con este enfoque los representantes públicos estarán a la altura de la confianza ciudadana.