Mañueco negociará con la oposición un "gran acuerdo" en torno al proyecto de presupuestos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado este viernes una carta a los líderes de la oposición en la Comunidad, en la que les traslada su voluntad y la del Ejecutivo autonómico de alcanzar un gran acuerdo de Comunidad para la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026.

Fernández Mañueco señala que, siguiendo el procedimiento solicitado por los grupos el pasado año, en los próximos días los consejeros comparecerán en las Cortes de Castilla y León para explicar con detalle el contenido del Proyecto de Presupuestos. Una oportunidad, como asegura el presidente, para aclarar las dudas que la oposición pueda plantear e intentar acercar posiciones.

A partir de ese momento, el Gobierno de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, convocará a los partidos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un gran acuerdo de Comunidad en torno al Proyecto de Presupuestos.

El Ejecutivo autonómico ha presentado a las Cortes el Proyecto de Presupuestos más alto de la historia de Castilla y León, con medidas centradas en el interés general de los ciudadanos de la Comunidad. Fernández Mañueco destaca el incremento en las partidas destinadas a los grandes servicios públicos, como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda y Transporte, así como a la generación de actividad económica y la creación de empleo.

Las cuentas para 2026 incluyen también novedades como el bono para autónomos para paliar las subidas en su cuota, la duplicación de las ayudas a las familias por hijo nacido, el apoyo a las personas mayores para hacer sus hogares más accesibles, planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino, o la bonificación de los peajes en las autopistas de la Comunidad. Según el presidente, se trata de unos presupuestos que buscan consolidar a Castilla y León como una de las mejores comunidades para vivir en España.

Por todo ello, Fernández Mañueco indica en la carta que coincide con la oposición en la oportunidad de intentar un gran acuerdo parlamentario para sacar adelante el Proyecto de Presupuestos para 2026.

Finalmente, el presidente apela a la voluntad y buena disposición de los grupos parlamentarios para lograr este objetivo, pensando siempre en el interés de los ciudadanos de Castilla y León.