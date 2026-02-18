Mañueco presenta su "hoja de ruta" para Castilla y León con más de 1.000 medidas y una ambiciosa agenda fiscal

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha desvelado este miércoles en León el programa electoral con el que su formación concurrirá a los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo. Definido por el líder popular como una "hoja de ruta" estratégica, el documento busca consolidar la "estabilidad, claridad y certezas" en la región, alejándose del "ruido" político para centrarse en la gestión directa.

El programa, que consta de más de 1.000 medidas concretas y medibles, se ha fijado el ambicioso objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir. Para ello, Mañueco apuesta por blindar el liderazgo en los servicios donde la Comunidad ya destaca y avanzar con "responsabilidad y método" en las áreas con margen de mejora, subrayando que cada propuesta tiene un impacto real en el día a día de los ciudadanos.

Revolución fiscal y apoyo al empleo

En el bloque económico, el PP plantea una profunda ofensiva fiscal. Destaca la extensión progresiva de la bonificación de sucesiones y donaciones a familiares colaterales (hermanos, tíos y sobrinos) y una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF. Para los autónomos, Mañueco ha anunciado un bono de 300 euros destinado a más de 100.000 profesionales para paliar las subidas de cuotas estatales. Asimismo, se implantará una política de "impuestos cero" en el medio rural para la transmisión de viviendas y explotaciones agrarias, complementada con la creación de 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Vivienda y Educación: apuesta por la juventud

Para combatir el problema del acceso a la vivienda, el programa prevé aumentar el presupuesto en un 80% hasta los 300 millones de euros. Entre las medidas estrella figuran la construcción de 800 viviendas el primer año, avales del 20% para hipotecas y ayudas al alquiler de hasta el 75% para jóvenes rurales. En el ámbito educativo, Mañueco garantiza la gratuidad de 0 a 16 años y la gratuidad de la primera matrícula universitaria para empadronados, además de confirmar la creación de las Facultades de Medicina en León y Burgos.

Sanidad de proximidad y Servicios Sociales

La reforma sanitaria se centrará en dotar a la Atención Primaria de alta tecnología (ecografías y analíticas rápidas) y crear unidades de dolor crónico en el mundo rural. En servicios sociales, el compromiso pasa por la lucha contra la soledad no deseada y el apoyo a la natalidad, duplicando el bono nacimiento hasta los 5.000 euros e incrementando las ayudas para familias con hijos con discapacidad o altas capacidades.

Cohesión territorial y Sector Primario

El transporte también ocupa un lugar central con la bonificación de peajes para residentes recurrentes y el mantenimiento de la gratuidad del autobús y los descuentos en el Avant. Para el sector primario, Mañueco se compromete a liderar el pago de la PAC, exigir que esta se adapte a la agricultura profesional y lanzar nuevas líneas de incorporación para mayores de 40 años, reforzando además la modernización de los regadíos.

Finalmente, el candidato popular ha hecho un llamamiento al voto el 15 de marzo para garantizar un "rumbo claro" y una gestión basada en la acción frente a la incertidumbre, con el fin de asegurar el futuro de las próximas generaciones en la Comunidad.