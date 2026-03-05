Mañueco quiere gobernar en solitario, Pollán no se moja con el PP, pero rechaza al PSOE y Martínez insiste con la lista más votada

(I a D) Los candidatos a la Presidencia de la Junta Carlos Pollán (Vox); Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Martí­nez (PSOE) en el primer debate de las elecciones autonómicas.

Como era de esperar, ninguno de los tres candidatos a la presidencia de Castilla y León, que han intervenido en el primer debate de las elecciones, ha afirmado abiertamente cuáles serán sus socios para un posible gobierno.

Sin embargo, sí ha habido una negativa rotunda: no a pactar con el PSOE. Lo han dicho ambos candidatos de la derecha, mientras que Carlos Martínez ha asegurado que PP y Vox ya traen un pacto firmado desde Madrid.

Los tres candidatos han hablado de pactos de gobierno y regeneración democrática en el último de los bloques del primer debate de las elecciones de Castilla y León que ha tenido lugar en la noche de este jueves, 5 de marzo.

En este bloque el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha insistido en que su partido no pactará “absolutamente nada con el PSOE, porque es un partido corrupto y mafioso”. Palabras que no han gustado a Carlos Martíenz, pidiéndole respeto: “no insulte a mi partido”.

Precisamente, Martínez, que ha ofrecido directamente la mano para que Mañueco acordara que gobernara la lista más votada -ofrecimiento que ha denegado el candidato popular- ha insistido en que ya hay un pacto entre los otros dos candidatos y que está ordenado desde Madrid: “Ustedes van de tapado, lo tienen todo hecho. Están ejerciendo de matrimonio de conveniencia”.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en su idea de gobernar en solitario y solo ha dejado claro que no pactará “con el sanchismo de Castilla y León. No puedo pactar un gobierno con ustedes que representan el modelo de gestión de Óscar Puente o Anada Redondo. No son de fiar”.

Además, ha insistido, refiriéndose al anterior gobierno de coalición con Vox, que el pacto que lleve a cabo en caso de gobernar deberá ser fiable y responsable, “un acuerdo de cuatro años, que no esté pendiente de la encuesta de turno y que no nos dejen tirados”.