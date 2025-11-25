Mañueco reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia machista: “La violencia no admite silencio”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reiteró este martes el compromiso de su Gobierno con la eliminación de la violencia contra la mujer, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. A través de un mensaje difundido en su perfil oficial de la red social X, Mañueco subrayó que es necesario avanzar con más prevención, más educación y más protección para quienes sufren esta forma de violencia.

“Eliminemos la violencia contra la mujer. La violencia no admite silencio”, afirmó el presidente, quien insistió en que toda mujer “debe vivir segura, libre y en plena igualdad”. Su declaración estuvo acompañada de un gráfico informativo sobre el punto virtual Atiendo, un servicio de atención, información y detección de agresiones sexuales impulsado por la Junta.

El jefe del Ejecutivo autonómico recordó la importancia de las herramientas institucionales y de la implicación social para detectar y frenar cualquier forma de violencia machista. También destacó el papel de los recursos especializados y de los programas educativos dirigidos a los jóvenes, claves para construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia.