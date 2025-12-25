Mañueco respalda el mensaje del Rey sobre la convivencia en su mensaje de Nochebuena

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado la reflexión del Rey Felipe VI sobre la importancia de cuidar la convivencia, lanzada en su tradicional mensaje de Nochebuena.

A través de un mensaje en la red social X, Mañueco ha defendido que en Castilla y León se apuesta por una “política de hechos, alejada del ruido”, y ha hecho suya la idea del monarca de que “la convivencia no se hereda, se cuida cada día”.

El presidente autonómico también ha apelado a fortalecer el proyecto común del país mediante confianza, diálogo y respeto, y ha acompañado su publicación con la etiqueta #CastillayLeón, deseando a todos los ciudadanos una Feliz Nochebuena.