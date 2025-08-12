Mañueco se reúne con el CECOPI para analizar la situación de los incendios en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido esta mañana en León una reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de carácter autonómico para abordar la situación de los incendios forestales que afectan a la región.

Durante el encuentro, el presidente ha hecho un llamamiento a la población de las zonas afectadas para que sigan las recomendaciones de seguridad. Además, ha apelado a la colaboración ciudadana para luchar contra la intencionalidad, que, según ha señalado, es la causa de algunos de los fuegos.

En la reunión, Fernández Mañueco ha anunciado que mañana mismo se reunirá con miembros de su Ejecutivo para iniciar los trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas "cuanto antes". Este anuncio busca dar una respuesta rápida a las consecuencias de los incendios y apoyar a las comunidades damnificadas.