Mañueco se reunirá los días 25 y 26 marzo con los partidos con representación en las Cortes para intentar formar gobierno

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado este jueves a los representantes de las formaciones políticas que obtuvieron representación en la Cortes tras las elecciones del 15M para iniciar una ronda de diálogo.

La primera reunión la mantendrá el miércoles 24 de marzo a las 11:00 horas con Vox, la tercera fuerza más votada con 14 procuradores y con la que superaría la mayoría absoluta para formar gobierno. El resto de encuentros se celebrarán el jueves. A las 11:00 horas se citará con Soria Ya (1 escaño); a las 12:30 horas, con Por Ávila (1); a las 16:00 horas, con UPL (3); y a las 17:30 horas, con el PSOE (30).

Todas las reuniones tendrán lugar en la sede parlamentaria y contarán con la presencia del secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez; la vicepresidenta en funciones y directora de la campaña de los populares, Isabel Blanco, y el portavoz y consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo.

Alfonso Fernández Mañueco reconoció durante los debates electorales estar abierto a dialogar con otros partidos, pero "nunca con el socialismo". Asimismo, ha expresado la necesidad de responder a las demandas de la sociedad" y poner su esfuerzo y dedicación "al servicio de los castellanoleoneses”.