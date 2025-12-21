Mañueco utiliza la simbología de la nuez para reivindicar el carácter de Castilla y León en su felicitación navideña

El Partido Popular de Castilla y León ha presentado hoy su tradicional vídeo de felicitación navideña, una pieza audiovisual en la que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sitúa a la nuez como el eje simbólico de la identidad regional. Según el líder popular, este fruto representa fielmente "los rasgos que definen a su gente", sirviendo como metáfora de una tierra que, bajo una apariencia sobria, esconde un valor humano excepcional.

A lo largo del mensaje, Mañueco rinde tributo a las nueve provincias de la Comunidad, vinculando a cada una de ellas con una virtud específica. Así, ensalza la fortaleza de Ávila, la firmeza de Burgos, la determinación de León y la solidez de Palencia. Del mismo modo, destaca la autenticidad de Salamanca, el impulso de Segovia, la constancia de Soria, la pujanza de Valladolid y la fuerza de Zamora, configurando un retrato de unidad basado en el carácter "tan castellano y tan leonés".

En la pieza, recogida por la agencia Ical, el presidente invita a la reflexión al pedir que, durante estas fiestas, "lo importante no sean las cáscaras". Fernández Mañueco insiste en que la Navidad debe ser un tiempo para valorar "lo que somos y lo que llevamos dentro", recordando que las nueces no solo son una tradición arraigada en las mesas de la Comunidad como símbolo de reencuentro y prosperidad, sino un recordatorio de que lo verdaderamente valioso siempre reside en el interior.

El audiovisual se complementa con la participación de diversos miembros de la formación, quienes subrayan los pilares éticos de su proyecto político y social. A través de conceptos como "fundamento, verdad, trabajo, compromiso, humildad, sencillez, esencia, esfuerzo y escucha", el vídeo busca reafirmar los principios que el partido considera el motor de la autonomía.

La felicitación concluye con una nota de cercanía, mostrando a Fernández Mañueco repartiendo saquitos de nueces entre los ciudadanos en las calles de Valladolid. El mensaje final lanza una clara proclama de intenciones: “Aquí, menos ruido y más nueces”, una frase que resume su llamada a la gestión y a la autenticidad antes de despedirse con un deseo de feliz Navidad para todos los castellanos y leoneses.