Medidas especiales de tráfico para ‘Pingüinos 2026’ a la espera de 40.000 asistentes

‘Pingüinos’ se ha convertido en unas de las celebraciones más importantes de España en el mundo del motor, y no es para menos cuando se esperan que unas 40.000 personas lleguen hasta tierras vallisoletanas para esta concentración.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Valladolid trabajarán conjuntamente incrementando el número de controles por alcohol y drogas, además de las conductas de riesgo que podrían ser peligrosas para los moteros.

Desde este jueves, 8 de enero, y hasta el domingo, 11 de enero, se activa un dispositivo especial de tráfico a la espera de que miles de personas lleguen hasta el Pinar de Antequera, antigua Hípica Militar. Para ello trabajarán conjuntamente 150 efectivos, entre agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Sector de Castilla y León, personal del Centro de Gestión de Tráfico y Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid.

Por otro lado, además de la vigilancia por tierra, se sumará el helicóptero Pegasus sobrevolando las carreteras que llevan hasta el recinto, además de un exhaustivo control por drones, con imágenes que llegarán directamente al Centro de Gestión de Tráfico Norte de Valladolid.

Cabe destacar que desde las 15:00 horas del viernes y hasta las 14:00 horas del domingo, se cerrará al tráfico la carretera CL-610 entre los puntos kilómetros 4 y 9’8, permitiendo únicamente la circulación por las mismas a motocicletas, transporte público y vehículos autorizados.

Del mismo modo, habrá cortes puntuales en varias carreteras con itinerarios alternativos, desde Puente Duero por CL-600 dirección Simancas, hasta Camino Viejo Simancas dirección Valladolid en sentido Medina del Campo a Valladolid y desde CL-610 salida a VA-30 sentido ascendente hasta salida a Camino Viejo Simancas y por el mismo a CL-600 y Puente Duero en sentido Valladolid a Medina del Campo.