Las medidas del Gobierno por la guerra en Irán supondrán un ahorro fiscal de 191 millones en Castilla y León

Las rebajas fiscales del Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra de Irán en la economía española supondrán un ahorro fiscal de 191 millones en Castilla y León, según ha indicado Carlos Fernández Carriedo en la presentación de los datos de la contabilidad regional durante este lunes, 23 de marzo.

De esa cantidad, 117 millones se detraeran de las cuentas de Castilla y León y los 74 millones restantes, de las del Estado, ya que el Impuesto de Hidrocarburos corresponde en un 58 por ciento a la Junta y en un 42 por ciento al Gobierno Ccntral. Además, el tributo sobre la electricidad impactará en su totalidad en la autonomía aunque no lo recaude, según recoge la Agencia ICAL.

"El mayor esfuerzo de recaudación corresponde a las autonomía", ha declarado el consejero de Economía y Hacienda de la Junta. Cada mes en vigor de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez el pasado viernes, la autonomía dejará de recaudar 35 millones de euros (117 millones hasta el 30 de junio previsto).

Carlos Fernández Carriedo también ha destacado que su previsión de crecimiento para la economía de este año en Castilla y León se sitúa en el 2,2 por ciento, un porcentaje mucho menor que la de 2025. El impacto "dependerá de la profundidad y la duración en el tiempo” del conflicto actual" de la guerra en Irán.