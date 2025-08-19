Medio centenar de bomberos de Baleares se desplazan a Castilla y León para apoyar la extinción de incendios

Bomberos de Baleares se desplazarán a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios

Un contingente de 50 bomberos y efectivos de emergencias de las Islas Baleares partirá este martes 19 de agosto hacia Castilla y León para colaborar en la lucha contra la oleada de incendios que azota la comunidad autónoma. El despliegue, coordinado por la Dirección General de Emergencias del Govern, incluye vehículos especializados y recursos para el perimetraje de los fuegos.

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, anunció la decisión tras una reunión técnica celebrada en la tarde de este lunes. "Necesitamos ir de la mano para que se apaguen cuanto antes los múltiples focos", declaró, mostrando la solidaridad del Govern con las comunidades afectadas.

El operativo balear estará formado por técnicos de emergencias, bomberos, agentes de medio ambiente, técnicos de telecomunicaciones, personal sanitario del SAMU 061 y voluntarios de Protección Civil de varios municipios. El grupo, que se unirá en la Península, llevará consigo:

Dos autobombas , una de los Bomberos de Palma y otra de los Bomberos de Menorca.

Seis equipos ligeros con herramientas de alta presión para trabajar en zonas de difícil acceso.

18 vehículos especializados, incluyendo vehículos pesados y ligeros.

Una estación transportable de telecomunicaciones para reforzar la red de emergencias.

Una ambulancia de apoyo vital y un vehículo sanitario.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, explicó que el contingente estará bajo una "célula de mando" compartida, pero operará bajo las órdenes del puesto de mando de Castilla y León.

A pesar del despliegue, el Govern ha confirmado que no se enviarán bomberos forestales del Ibanat, el Instituto Balear de la Naturaleza. Esta medida se toma para mantener la capacidad de respuesta en las islas, donde el riesgo de incendio sigue siendo elevado debido a las altas temperaturas. "No movilizamos ningún tipo de efectivo que nos merme la capacidad de respuesta", aseguró Estarellas.