Más de medio millón de euros para impulsar la industria del videojuego en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 512.110 euros para fomentar el desarrollo de la industria del videojuego en la Comunidad, un sector en plena expansión y con un alto potencial innovador. La financiación, impulsada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y autorizada en el Consejo de Gobierno celebrado el 23 de diciembre de 2025, se destinará al proyecto ‘Espacio PlayCyL’, promovido por la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León (ASIVI).

El objetivo principal de esta iniciativa es impulsar el crecimiento, la promoción y la internacionalización del sector del videojuego en Castilla y León, así como favorecer la generación de empleo cualificado. ASIVI, que representa a empresas y profesionales del sector en la Comunidad, coordinará un proyecto que aspira a integrar bajo una estrategia común a estudios independientes, pymes creativas y programas formativos actualmente dispersos por el territorio.

La industria del videojuego se ha consolidado a nivel global como uno de los sectores más dinámicos de la economía digital. En España, es uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de las industrias culturales y creativas, con una facturación superior a los 2.000 millones de euros y más de 9.000 profesionales directos. Castilla y León ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido de talento vinculado a este ámbito, lo que refuerza la oportunidad de consolidar un ecosistema propio.

El proyecto ‘Espacio PlayCyL’ se estructura en cuatro grandes líneas de actuación. La primera se centra en un programa de internacionalización bajo la marca territorial PlayCyL, orientado a mejorar la visibilidad exterior de las empresas de la Comunidad y facilitar su acceso a mercados y redes internacionales.

La segunda línea contempla la celebración del evento CyL Games Show 2026, un encuentro destinado a reunir a los principales actores del sector para promocionar la industria y el talento regional. A ello se suma el PlayCyL Summit 2026, un foro de alto nivel enfocado en estrechar la colaboración entre el ámbito académico y el empresarial.

El cuarto eje del proyecto prevé el despliegue territorial del Pocket Universitary Games (PUG), una iniciativa dirigida al entorno universitario que busca promover la innovación, el emprendimiento y la captación de talento joven en el sector del videojuego.

Desde la Junta se espera que ‘Espacio PlayCyL’ tenga un impacto social y económico directo en Castilla y León, favoreciendo la diversificación productiva, el fortalecimiento de redes de colaboración público-privada y la cohesión territorial. En este sentido, la industria del videojuego se presenta como una oportunidad estratégica para crear empleo cualificado y desarrollar una economía digital capaz de generar actividad también en entornos no urbanos.