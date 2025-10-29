El mejor comercio tradicional de Castilla y León recibirá un premio de 9.000 euros

La Junta convoca la XVIII Edición de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León para reconocer el esfuerzo y la excelencia del sector y en especial de las tiendas de proximidad de la Comunidad a la hora de ofrecer un servicio competitivo y de calidad, así como promocionar la imagen de excelencia de un sector esencial, tanto desde el punto de vista económico como social.

La convocatoria establece la concesión de nueve premios de carácter provincial, uno por provincia, otorgando a cada uno de los galardonados, además del tradicional trofeo emblemático, un premio en metálico de 3.000 euros. Además, se otorgará un premio único de carácter autonómico, que será seleccionado entre los nueve galardonados provinciales. Este reconocimiento al mejor comercio tradicional de Castilla y León se dota con un premio de 9.000 euros.

Pueden optar a estas distinciones las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista que tengan su domicilio social en Castilla y León. El jurado valorará especialmente las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la competitividad, las buenas prácticas comerciales, la capacidad de adaptación, innovación y modernización, así como la antigüedad o la larga trayectoria profesional y empresarial de los candidatos.

El jurado estará presidido por una persona de reconocido prestigio en el ámbito del comercio de Castilla y León y por nueve vocales, uno por provincia, todos ellos representantes del sector comercial.

El plazo de presentación de candidaturas se abre mañana, jueves 30 de octubre, y finalizará el próximo 16 de noviembre, incluido.

Los comerciantes interesados deberán aportar una memoria explicativa que describa su trabajo, así como una justificación de los méritos que alegan. Toda la información en relación con los méritos, documentación, forma de presentación y requisitos se encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el apartado XVIII Edición de los Premios de Comercio 2025.

Con estos premios, la Junta de Castilla y León quiere poner de relieve el importante papel que desempeña el comercio de proximidad como servicio de primer orden para la sociedad y como pilar fundamental de la actividad economía de la Comunidad. Los galardones contribuirán a premiar aquellas actuaciones que pongan de relieve tanto el papel del sector en la dinamización económica y social como la excelencia y el esfuerzo empresarial para ofrecer un servicio de calidad a los consumidores de Castilla y León.