Un menor herido por arma blanca en Zamora

Un menor ha resultado herido por arma blanca en Zamora pasada la medianoche de este jueves, 16 de abril, unos hechos que han ocurrido en la calle Diego de Almagro y que ha movilizado una ambulancia del SACYL hasta el lugar.

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León movilizó, además del equipo sanitario, dotaciones de la Policía Nacional para tomar parte de lo ocurrido, donde el herido ha sido un varón de 16 años.

Por otro lado, también se movilizó hasta el lugar la Policía Local de Zamora. Finalmente, el joven ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora.