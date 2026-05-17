Dos menores heridos en una pelea con armas blancas en Las Moreras (Valladolid)

Tres personas, dos de ellas menores, han resultado heridas en una pelea con armas blancas entre grupos juveniles violentos la madrugada del sábado al domingo 17 de mayo en Valladolid.

Los sucesos tuvieron lugar sobre las 2:00 horas en Las Moreras, donde se celebraban actuaciones de DJs por San Pedro Regalado. Dos personas mayores de edad han sido detenidas y permanecen en dependencias policiales mientras la investigación sigue abierta, segúnl el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, a la agencia Ical.

Hasta el lugar del incidente, tras el aviso al Servicio de Emegerncias 112 Castilla y León, se trasladaron agentes de la Policía Municipal de Valladolid y de la Policía Nacional, así como una UVI móvil para atender a los heridos. Una de las personas heridas presentaba heridas de arma blanca en el cuello y otra en una mano.

Así, un menor de 16 años ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario, igual que un varón de alrededor de 20 años. La tercera persona herida, que también se trata de un varón menor, ha sido derivado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.