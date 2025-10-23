La Mesa de las Cortes aprueba por unanimidad su propuesta de presupuesto para 2026

La Mesa de las Cortes de Castilla y León aprobó este jueves por unanimidad su propuesta de presupuesto para 2026 de la sección 20, relativa a la cámara autonómica y las instituciones propias de la Comunidad -Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y Consejo Económico y Social (CES)-. Ahora, remitirá este anteproyecto a la Junta para que lo incorpore al nuevo proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.

Este jueves la Mesa, órgano de gobierno del parlamento, se reunió a partir de las 10.30 horas para volver a debatir por tercera vez las cuentas de las Cortes y las instituciones propias, después de que no se aprobaran en la reunión de principios de octubre y en la del pasado día 15, por desacuerdo de sus miembros sobre varias partidas.

Tras aprobarse ayer en el pleno el límite de gasto no financiero para 2026, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, presentó este jueves de nuevo la propuesta de presupuestos que en esta ocasión se aprobó por unanimidad. Tanto él como los vicepresidentes Francisco Vázquez (PP) y Ana Sánchez (PSOE), como las secretarias Rosa Esteban Ayuso y Fátima Pinacho, de PP y Vox, votaron a favor.