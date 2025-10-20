La Mesa de las Cortes se reunirá este martes para analizar la tramitación de las cuentas de 2026

Archivo - El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad, en el Parlamento autonómico, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España

La Mesa de las Cortes de Castilla y León se reunirá este martes, 21 de octubre, para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 como único punto en el orden del día, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El órgano de Gobierno del Parlamento debe analizar la admisión a trámite del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 que fue registrado en las Cortes por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el miércoles 15 de octubre --fecha límite que marca el Estatuto de Autonomía--.

Se da la circunstancia de que la Mesa de las Cortes se ha reunido esta semana en dos ocasiones, el mismo miércoles día 15, para analizar el presupuesto de la sección 20 --corresponde al Parlamento y a las instituciones propias --Procurador del Común, consejos Consultivo y de Cuentas y Consejo Económico y Social (CES)-- y el jueves 16 para fijar el orden del día del pleno de este martes y miércoles al que va el techo de gasto no financiero para 2026, entre otros puntos.

La tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para la Comunidad no se llevó a ninguna de esas dos reuniones de la Mesa de las Cortes puesto que en ambos casos estaban fijados los puntos del orden del día con anterioridad al 15 de octubre cuando la Junta registró las cuentas.

La Mesa de las Cortes se reunirá a las 10.30 horas este martes y a las 16.00 horas empezará la sesión de control al Gobierno que estará centrada en las críticas de todos los partidos en la oposición a la tramitación de las cuentas para 2026 que, según han reprochado los distintos portavoces parlamentarios, se han registrado en las Cortes sin haberse aprobado antes el techo de gasto no financiero --se votará este miércoles 22, una semana después del registro del presupuesto-- y que, de no salir adelante, lastrará la tramitación de las propias cuentas.

De hecho, a día de hoy sólo cuenta con los apoyos de los grupos Popular --31 escaños-- y del procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ya que los grupos Socialista, con 28; Vox, con 11, y UPL-Soria ¡Ya!, con 6, han preferido no adelantar el sentido del voto que estudiarán hasta el mismo día.

El año pasado la Junta, ya con el PP en minoría, sacó adelante el techo de gasto no financiero tras la abstención del Grupo Parlamentario Socialista, del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, y de Francisco Igea.

La oposición también ha criticado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad no está acompañado por un proyecto de Ley de Medidas y que la propia Mesa de las Cortes no aprobó el pasado miércoles el presupuesto de la citada Sección 20 tras el voto en contra de la representante del Grupo Socialista, la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y la abstención, por diferentes motivos, de los dos representantes del PP, Francisco Vázquez y Rosa Esteban, y de los dos representantes de Vox, el propio presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y Fátima Pinacho.

De hecho, los partidos en la oposición solicitaron el pasado jueves que la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, elabore un informe para determinar si la Mesa debe admitir a trámite el proyecto de Ley de Presupuestos por esa carencia de techo de gasto no financiero aprobado, a lo que añadieron que carece de una partida, la de la Sección 20, que, según recordaron todos los portavoces de los grupos en la oposición, debería haber sido elaborado antes por el Parlamento y no por la Junta, como reprochan que ha ocurrido finalmente.

Tanto el Grupo Vox como el Grupo Socialista han pedido llevar este asunto al Consejo Consultivo para que emita un informe sobre la validez, la oportunidad, la adecuación y la legalidad del proyecto de presupuestos, toda vez que el artículo 27 del Reglamento de las Cortes establece que la Sección 20 debe ser elaborada antes por el Parlamento.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, defendió que la Junta ha registrado el proyecto de Presupuestos "en plazo" y con una Sección 20 coordinada con el año anterior y con un incremento del 5 por ciento --pasa de 37,09 millones en 2024 a 38,9 millones en 2026--.

En este sentido, advirtió de que no se puede condicionar la aprobación del presupuesto de la Junta al de las Cortes ya que podría darse el supuesto de que no se puedan presentar nunca las cuentas del Ejecutivo si se condicionan "a ese otro presupuesto de las Cortes".

"Si se aprueba el techo de gasto se puede continuar con la tramitación del presupuesto", aseveró el portavoz del Grupo Popular que aseguró no entender los motivos por los que los partidos en la oposición se "empeñan" en echar para atrás unos presupuestos a los que se refirió como "los mejores de la historia de Castilla y León".