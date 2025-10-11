Más de un millón de euros financiarán 61 proyectos contra la violencia machista en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha reforzado su compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia de género, al resolver la convocatoria de subvenciones de 2025. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financiará un total de 61 proyectos con una cuantía global de 1.065.249 euros.

Los encargados de implementar estas vitales iniciativas serán principalmente las entidades del tercer sector social, junto a clubes y federaciones deportivas y diversas universidades, cada uno en sus ámbitos específicos de actuación.

El propósito central de estas ayudas es doble y esencial: avanzar en la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres en diversos sectores y continuar la erradicación de la violencia machista. Se busca, especialmente, mejorar la autonomía personal y la integración social de las mujeres en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de violencia.

Las subvenciones se organizan en diez líneas programáticas. Cuatro de ellas se destinan a financiar proyectos de formación, asesoramiento e intervención directa con víctimas para la recuperación de su autonomía. Las seis líneas restantes se centran en la promoción de la igualdad en diversos ámbitos, incluido el universitario.

El interés en la convocatoria ha sido notable. La línea que más proyectos ha recibido es la destinada a la prevención de las agresiones sexuales, con 23 iniciativas valoradas. En el área de igualdad, las más demandadas fueron las dirigidas a jóvenes y adolescentes en riesgo y a la promoción de la igualdad en el medio rural, registrando ambas trece proyectos seleccionados.

De forma global, se han financiado 29 proyectos enfocados en la atención y prevención de la violencia de género y agresiones sexuales, y 32 proyectos en el área de promoción de la igualdad, abarcando deporte, medio rural, mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad y universidades.

La Junta ha garantizado que la aportación individual a cada entidad corresponda al cien por cien del presupuesto aceptado de su proyecto. Los proyectos, que destacan por su calidad técnica, serán ejecutados a lo largo de todo el año 2025.