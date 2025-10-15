El Ministro de Política Territorial reconoce a UPL el “legítimo derecho” de conformar una comunidad autónoma de la Región Leonesa

Este martes la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acogido una reunión entre Unión del Pueblo Leonés (UPL), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en la cual los leonesistas le han trasladado su demanda de formar una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, integrada por las provincias de Salamanca, Zamora y León.

En este encuentro, el ministro ha trasladado a UPL su “comprensión” por dicha demanda, reconociendo el “legítimo derecho” de que la Región Leonesa pueda buscar su conformación como comunidad autónoma dentro de los cauces legales y constitucionales pertinentes, tras ser ya más de 70 los municipios de León, Salamanca y Zamora, además de la Diputación de León, los que han aprobado mociones reclamando una autonomía propia para la Región Leonesa, entre ellos los salmantinos de La Zarza de Pumareda, Valdelosa y Serradilla del Arroyo.

Por otro lado, en esta reunión, el Presidente de UPL, el salmantino Carlos Javier Salgado, ha recordado al Ministro que la Región Leonesa arrastra la peor deriva socioeconómica de Europa occidental en periodo autonómico, habiendo perdido entre Salamanca, Zamora y León 180.000 habitantes desde su integración en la comunidad de Castilla y León en 1983, lo que supone cerca del 90% del total de población perdida por esta comunidad, siendo las tres provincias leonesas también las que llevan una peor evolución en índices como la tasa de vejez, la de juventud, la tasa de actividad, el índice de envejecimiento, la renta per cápita o el crecimiento vegetativo.

Por ello, Salgado remarcó que la autonomía de la Región Leonesa cumple escrupulosamente con los requisitos exigidos en los artículos 2 y 143 de la Constitución para su creación, considerando que es “una necesidad para el desarrollo de Salamanca, Zamora y León”, apuntando asimismo que implicaría “una mayor vertebración del Oeste de España”, siendo necesaria para conseguir el “equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español” que reclama el artículo 138 de la Constitución, dada la falta de desarrollo de la Región Leonesa dentro de la comunidad birregional de Castilla y León.

Por su parte, la Secretaria General de UPL, Alicia Gallego, remarcó en el encuentro desarrollado en el Ministerio que “no son reivindicaciones solo de nuestro partido, sino de la propia ciudadanía”, apuntando que “es necesario cambiar el marco territorial, en el que más de 70 ayuntamientos y la Diputación de León han aprobado la moción por la autonomía por la Región Leonesa”, recordando que estas mociones han sido apoyadas por concejales no solo de UPL, sino también de otros partidos como PSOE, PP, Podemos, IU, Vox o Coalición por El Bierzo, ya ha recordado que para formar la autonomía de la Región Leonesa “nos ampara la Constitución”.

El Vicesecretario General del partido, Luis Mariano Santos, apuntó en dicha reunión que la reclamación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa “es algo transversal, que va mucho más allá de las siglas”, y remarcó que esta reclamación autonomista “es cada vez más fuerte, siendo cada vez mayor en Zamora y Salamanca, y siendo abrumadoramente mayoritaria en León”, por lo que reclamó “que se escuche al pueblo” sobre esta cuestión.

Ante las demandas de UPL, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, trasladó a los leonesistas “comprender” su reclamación y se mostró “abierto” a conocer las demandas y las cuestiones que desde UPL se pudieran plantear en torno a estos cambios y a las peticiones de la ciudadanía de las provincias de Salamanca, Zamora y León. Tras el encuentro, la Secretaria General de UPL, Alicia Gallego, ha declarado que el Ministro “ha entendido perfectamente que estamos en un derecho legítimo”, apuntando la leonesista que “al final, nuestras reivindicaciones económicas, sociales y territoriales para constituirnos como autonomía propia están amparadas perfectamente”.