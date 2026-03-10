Minuto de oro: Mañueco pide votar "certezas", Pollán aboga por "acabar con la inmigración masiva" y Martínez asegura "un giro de guion"
Los participantes del debate electoral de este miércoles han utilizado su intervención final para pedir el voto de los castellanoleoneses
El debate electoral de este martes ha culminado con el minuto de oro de cada uno de los participantes: Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox).
El presidente de la Junta de Castilla y León ha sido el primero en pedir el voto a los castellanoleoneses en los dos minutos finales que le han brindado. "El próximo domingo se define el modelo de futuro y tengo claro el rumno para las nueve provincias", ha señalado. Ha prometido oportunidades para los jóvenes, certidumbre a las familias, seguridad a los mayores, apoyo a los agricultores e impulso a los empresarios. "Votemos certezas", ha concluido.
Carlos Pollán considera el 15M como una "oportunidad para recuperar el sentido común en Castilla y León" y a Vox omo la "única garantía" para recuperar la calidad de los servicios públicos, defender el campo y "acabar con la inmigración masiva que dispara la inseguridad".
Carlos Martínez, por su parte, ha reconocido que nunca sale "a por el bronce" y que es necesario que su partido se ponga a "trabajar de forma inmediata", ya que el PSOE dará "un giro de guion que alce la voz en Bruselas y Madrid" en contraposición al "modelo más de lo mismo" del PP.
