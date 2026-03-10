Minuto de oro: Mañueco pide votar "certezas", Pollán aboga por "acabar con la inmigración masiva" y Martínez asegura "un giro de guion"

El debate electoral de este martes ha culminado con el minuto de oro de cada uno de los participantes: Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox).

El presidente de la Junta de Castilla y León ha sido el primero en pedir el voto a los castellanoleoneses en los dos minutos finales que le han brindado. "El próximo domingo se define el modelo de futuro y tengo claro el rumno para las nueve provincias", ha señalado. Ha prometido oportunidades para los jóvenes, certidumbre a las familias, seguridad a los mayores, apoyo a los agricultores e impulso a los empresarios. "Votemos certezas", ha concluido.

Carlos Pollán considera el 15M como una "oportunidad para recuperar el sentido común en Castilla y León" y a Vox omo la "única garantía" para recuperar la calidad de los servicios públicos, defender el campo y "acabar con la inmigración masiva que dispara la inseguridad".

Carlos Martínez, por su parte, ha reconocido que nunca sale "a por el bronce" y que es necesario que su partido se ponga a "trabajar de forma inmediata", ya que el PSOE dará "un giro de guion que alce la voz en Bruselas y Madrid" en contraposición al "modelo más de lo mismo" del PP.