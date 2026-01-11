Un intento de motín en la cárcel de Soria deja a un funcionario herido

La Sección Sindical de Acaip-UGT denunció hoy un “grave” incidente registrado este sábado, sobre las 11.00 horas, en el módulo seis del Centro Penitenciario de Soria. Los hechos se produjeron tras el cacheo, ordenado por la dirección, a un interno, lo que permitió intervenirle medicación que no era de su propiedad.

Según informó la organización sindical hoy en un comunicado, la “grave falta" de personal sanitario en las prisiones, y en particular en el Centro Penitenciario de Soria, obliga a que la medicación de los internos se realice atendiendo a criterios operativos y no de manera pautada y regulada. Esto, señaló, genera “importantes” problemas regimentales y de seguridad, al permitir que los presos acumulen una cantidad “excesiva” de medicación, facilitando su intercambio, tráfico interno o consumo indebido.

Por ello, el interno al que se le intervino la medicación este sábado, junto a otros reos, provocaron un intento de alteración grave del orden regimental, tratando de incitar al resto del módulo contra los funcionarios. Durante el del incidente, varios presos rodearon a los trabajadores y a la jefa de servicio, generando una situación de “máxima tensión y riesgo” para la integridad física del personal, llegando uno de ellos a intentar agredir a un funcionario.

Como consecuencia de ello, tres internos fueron trasladados al módulo de ingresos en régimen de aislamiento, y uno de los funcionarios resultó lesionado, siendo necesario su traslado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. Por ello, Acaip-UGT consideró que este incidente no es un hecho aislado, sino una nueva muestra de los riesgos derivados de la política penitenciaria actual, basada en un excesivo “buenismo” y en una aplicación “laxa” de las normas.

“Estas políticas están dando lugar a una deficiente clasificación interior de los internos, ignorando su peligrosidad real y su trayectoria penitenciaria, lo que provoca un incremento de conflictos, agresiones y situaciones de grave riesgo para los trabajadores penitenciarios”, señaló la organización sindical, que también denunció que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) vigentes están totalmente “desactualizadas” y no responden a la realidad de las prisiones ya que señaló no cubren las necesidades de personal.

Por ello, exigió de manera urgente el reconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, dotándolos de la protección jurídica acorde a las funciones de riesgo que desempeñan, así como una clasificación y separación interior efectiva, “ajustada a la realidad penitenciaria actual y orientada a garantizar la seguridad”, y el refuerzo inmediato de las plantillas, especialmente de personal sanitario..

También demandó la actualización “urgente” de las Relaciones de Puestos de Trabajo, adaptándolas a las nuevas necesidades operativas de los centros penitenciarios y la adopción de medidas “reales y efectivas” de respaldo institucional para los trabajadores penitenciarios. Finalmente, la sección sindical valoró el trabajo de los funciones del Centro Penitenciario de Soria porque evitaron consecuencias “aún más graves” este sábado con su actuación.