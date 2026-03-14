Un motorista fallece en Zaratán en un accidente de tráfico

Un varón de 49 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico en Zaratán, en la A-62, a su paso por Valladolid capital. Los Servicios de Emergencias recibieron el aviso sobre las 5:15 horas, por lo que las autoridades se movilizaron rápidamente hasta el lugar.

Según los datos que han facilitado desde el 1-1-2 de Castilla y León, el accidente se ha producido en el kilómetro 128 de la A-62 en sentido a Salamanca.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, además de una ambulancia del SACYL. Una vez llegaron los recursos sanitarios, el equipo médico confirmó el fallecimiento del motorista.