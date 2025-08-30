Un motorista fallecido en Zamora: detenido el conductor que se dio a la fuga

Las carreteras de Zamora se veían este viernes de nuevo envueltas en la tragedia, y es que un motorista perdía la vida tras un choque con una ambulancia a las afueras de la capital. Más concretamente el siniestro ha tenido lugar pasadas las doce de la mañana en el kilómetro 169 de la CL-605, poco antes de la rotonda elevada pasada la gasolinera de Moraoil.

Nuevas informaciones han revelado que un turismo pasó por encima a los motoristas y posteriormente se dio a la fuga. Fue detenido alrededor de una hora más tarde en su domicilio. Según ha podido saber Zamora24horas, en la fuga perdió el parachoques con la matrícula, lo que permitió su localización.

Enseguida se daba aviso a los servicios de emergencia y en esa primera llamada se informaba de que uno de los motoristas se encontraba inconsciente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl.

En el lugar del suceso, los facultativos desplazados han confirmado el fallecimiento del motorista del que en un primer momento se dijo que se encontraba inconsciente y se ha trasladado al hospital a una mujer de 53 años herida.