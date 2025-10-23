Muere atropellada una mujer de 80 años en una carretera de León

Una mujer de 80 años ha muerto atropellada en la tarde de este jueves en la carretera LE-4514 de León, perteneciente a la localidad de Cuadros.

Según informa la Sala de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, fue el propio conductor del vehículo el que notificó que había atropellado a una mujer que se encontraba inconsciente en la vía.

Tras recibir el aviso, se movilizó hasta el punto a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuado de Trobajo del Camino (PAC), aunque el personal sanitario solo pudo confirmasr su fallecimiento.

El atropello se ha producido pasadas las 20:00 horas de este jueves.