Muere un camionero en un accidente en la CL-626, en Guardo

El conductor de un camión cisterna ha fallecido este martes tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el kilómetro 174 de la carretera CL-626, a la altura del término municipal de Guardo (Palencia), en el tramo de salida hacia León.

El accidente se produjo alrededor de las 14.33 horas, cuando la sala de operaciones del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando del vuelco del camión y señalando que el conductor permanecía atrapado en el interior de la cabina.

Tras recibir el aviso, el 112 dio traslado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl), que desplazó al lugar una UVI móvil y una Unidad Enfermerizada de Emergencias.

Una vez en el lugar del siniestro, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor, sin que se haya podido hacer nada por salvar su vida. Las causas del accidente están siendo investigadas.