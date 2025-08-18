Muere el conductor de una autobomba que volcó cuando trabajaba en un incendio en León

El conductor de una autobomba del operativo de extinción de incendios en Espinoso de Compludo, en la comarca del Bierzo, alcanzado por el fuego de de Yeres-Llamas de Cabrera, falleció este domingo a consecuencia del accidente sufrido por el vehículo.

El accidente se produjo cuando el convoy en que se integraba este vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo.

Además del fallecido hay que contabilizar a otro varón herido en el mismo accidente, de 30 años, que ha sido trasladado al Hospital El Bierzo, donde se le han realizado pruebas y se le ha detectado una fractura no desplazada de apófisis vertebral, aunque no precisa intervención y podría ser dado de alta a lo largo del día.

Asimismo, hay que sumar otro herido, esta vez en el incendio de Mahíde (Zamora). Se trata de un bombero forestal de 53 años que ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora y que será dado de alta en las próximas horas tras permanecer en observación toda la noche.

En cuanto a la situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid desde el pasado jueves también con motivos de los incendios, tres de ellos siguen en estado crítico aunque estables y uno estable aunque grave, y el quinto, grave con buena evolución.

La Junta de Castilla y León ha querido expresar, asimismo, su pesar por el fallecimiento del integrante del Operativo INFOCAL.

El fallecimiento de este trabajador se suma a la muerte de dos voluntarios que colaboraban en las labores de extinción del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que alcanzó la provincia de León.