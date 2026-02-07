Muere el conductor de una quitanieves tras salirse de la vía en el Puerto del Pico

Un varón de unos 40 años, conductor de una máquina quitanieves, falleció este sábado tras salirse de la vía y precipitarse por una ladera de unos 20 metros en el kilómetro 56 de la carretera N-502, a la altura del Puerto del Pico, en el término municipal de Villarejo del Valle (Ávila).

El accidente se produjo en torno a las 16:10 horas, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. Tras recibir el aviso, la sala del 1-1-2 dio traslado del suceso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta, que activó un amplio dispositivo de intervención.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, Guardia Civil, Bomberos de Ávila y personal de Emergencias Sanitarias, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del conductor. Las adversas condiciones meteorológicas impidieron finalmente el acceso del Grupo de Rescate a la zona del accidente.