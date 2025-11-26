Muere un hombre de 72 años tras estampar su coche contra una casa en Soria

Agentes de la Guardia Civil. Foto de archivo

Un varón de 72 años ha perdido la vida este miércoles tras verse involucrado en un accidente de tráfico en Santa María de Huerta, provincia de Soria.

En concreto, accidente tuvo lugar sobre las 10.00 horas en la calle Torrehermosa, donde se produjo la colisión de un turismo contra una vivienda.

Según informaron a Ical fuentes oficiales, a esta hora la Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias.