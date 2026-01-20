Muere un hombre al caerle encima una casa móvil que estaba instalando en una finca privada en León

Un hombre de 39 años ha muerto en la tarde de este martes 20 de enero al caerle encima una casa móvil que estaba instalando en una finca privada en la provincia de León, en el término municipal de Villaquilambre.

Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el accidente ha tenido lugar antes de las 17:30 horas, cuando se avisaba de que había un hombre en estado "inconsciente". Cuando llegó el equipo médico movilizado hasta el lugar, solo pudo confirmar su fallecimiento.

Se dio aviso a la Guardia Civil, Policía Local de Villaquilambre, Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

El suceso se ha producido en la la carretera de Santander de Villanueva del Árbol.