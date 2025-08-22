Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Zamora

Trágico suceso el ocurrido en la provincia de Zamora durante la noche de ayer jueves. Un hombre de 65 años ha fallecido como consecuencia de un incendio en una vivienda en la localidad de Riego del Camino.

Los hechos se produjeron sobre las 22:40 horas cuando se produjo el incendio en un domicilio de la localidad y el Centro de Emergencias del 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil (Cos) de Zamora, a Bomberos de Zamora y Bomberos de Diputación de Zamora, y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envió una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al médico del Centro de Salud de Villarrín de Campos (PAC).

El tejado de la vivienda colapsó y quedó calcinada, consiguiendo que no afectará viviendas colindantes.

En el lugar, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del varón de 65 años.