Muere un menor de 12 años por una posible intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de Palencia

Un menor de 12 años ha fallecido este jueves en una vivienda de la calle Virgen de Baltanás, en la localidad palentina de Baltanás, a causa de una posible intoxicación por monóxido de carbono, según ha informado el servicio de emergencias 112 Castilla y León. En el suceso también ha resultado afectado un hombre de 33 años, que ha sido trasladado al hospital, mientras que una mujer de 21 años y una niña de dos presentaban síntomas leves.

El aviso se recibió a las 10.29 horas, cuando una llamada alertó de que un adulto y un menor se encontraban inconscientes en el interior del inmueble, que cuenta con una gloria como sistema de calefacción tradicional. En la vivienda se encontraban además otras dos personas —una mujer y una menor— que manifestaban dolor de cabeza.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Palencia y personal sanitario de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Baltanás.

Los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del menor, mientras que el hombre de 33 años fue evacuado en UVI móvil al Hospital de Palencia. La mujer y la niña también fueron trasladadas al mismo centro hospitalario en ambulancia de soporte vital básico.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y confirmar las causas de la intoxicación.