Muere un segundo voluntario en los incendios de León

Los incendios de León se han cobrado una segunda víctima mortal.

El primero de ellos, de 35 años, fallecía el pasado 12 de agosto tras quedar atrapado por las llamas.

El segundo, de 37 años, ha perdido la vida en la madrugada de este jueves.

Tal y como ha avanzado el diario ILeón, la víctima se encontraba en estado crítico en la UCI al tener el 85% de la superficie corporal quemada.

Javier Aparicio, que así se llamaba, había sufrido las lesiones mientras desempeñaba sus labores como voluntario en los incendios que afectan a la comarca de la Valdería.

Al conocer la noticia el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, a través de sus redes sociales, ha hecho llegar sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.

La situación en la provincia sigue siendo crítica, con miles de evacuados y cientos de efectivos trabajando para controlar los incendios, incluyendo bomberos y la UME.

Asimismo, en la mañana de este jueves se ha hecho público el balance de los heridos en los incendios de Zamora, de los cuales tres se encuentran en estado crítico según el último parte médico del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

De hecho, dos de ellos presentan quemaduras muy graves, afectando a casi la mitad de su cuerpo.

Los heridos fueron trasladados a la unidad de quemados y a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro hospitalario. Los pacientes ingresados son una mujer de 56 años con una quemadura de casi el 50 % de su cuerpo (48 % de superficie corporal quemada). Su estado es crítico.

Un varón de 36 años, también ingresado en la UCI de quemados y con el 50 % de su cuerpo afectado. Su estado es crítico y su pronóstico, refieren fuentes oficiales, es muy desfavorable.

Y por último, un varón de 64 años con el 35 % de su cuerpo afectado por las quemaduras cuyo estado también es crítico.