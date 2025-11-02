Muere un varón al caer por un barranco de 20 metros de altura mientras corría por el monte Pajariel de Ponferrada

Imagen del rescate del cuerpo del corredor fallecido en el monte Pajariel de Ponferrada

Un hombre de unos 30 años ha fallecido en la mañana de este domingo en Ponferrada al sufrir una caída por un barranco de aproximadamente 20 metros de altura mientras corría por el monte Pajariel, en una zona de muy difícil acceso para vehículos terrestres.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de emergencia a las 11:41 horas, activando de inmediato un complejo operativo de rescate.

El Centro Coordinador de Emergencias del 1-1-2 asumió la coordinación del incidente, donde tras localizar la ubicación exacta de la víctima, movilizó al helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, que viajaba con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Simultáneamente, y en multiconferencia, se alertó a emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado a la zona, a la Policía Local de Ponferrada y el Cuerpo Nacional de Policía, y a bomberos de Ponferrada. A pesar de la rápida respuesta, una vez que los equipos de emergencia llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven corredor.

Debido a la inaccesibilidad del terreno, el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León fue el encargado de realizar la extracción del cuerpo del barranco. Posteriormente, el cuerpo fue evacuado al hospital de El Bierzo.