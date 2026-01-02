Mueren dos personas y otras dos resultan heridas en una colisión frontal entre un coche y una autocaravana en la provincia de Burgos

Dos personas perdieron la vida este viernes 2 de enero, un hombre de 68 años y una mujer de 64, en Burgos, mientras otras dos resultaron heridas. El accidente ha tenido lugar en la N-122, en Fuentelisendo (Burgos), por una colisión frontal entre un coche y una autocaravana.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 13:36 horas y movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Aranda de Duero y de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Roa y un helicóptero medicalizado que se anuló posteriormente.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de las dos personas y atendió a las heridas, otro hombre y otra mujer de 68 años, que fueron trasladadas posteriormente al hospital Santos Reyes en UVI móvil.

Este trágico accidente ocurrido este viernes abre la lista de fallecidos en las carreteras de la Comunidad en este 2026.