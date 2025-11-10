Mueren dos personas y otras dos resultan heridas de gravedad al colisionar un turismo con un camión en Segovia

Dos personas han perdido la vida en la tarde de este lunes 10 de noviembre y otras dos han resultado heridas de gravedad tras una colisión entre un turismo y un camión cisterna en la A-601, a la altura de la localidad segoviana de Encinillas.

El accidente de tráfico se ha producido pasadas las 15:00 horas. Un aviso que fue notificado al Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 con la petición de asistencia para cuatro personas que viajaban en el interior del vehículo que, al parecer, echó a arder y donde ya informaba de que había una persona que se encontraba "inconsciente".

Hasta el lugar se movilizó a los bomberos de Segovia, a la Consejería de Medio Ambiente, a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- con un helicóptero sanitario, una UVI móvil, dos ambulancias soporte vital básico y personal médico del punto de atención continuada de Segovia. Además, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se activó al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender al conductor del camión.

Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid y el otro en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia. En el mismo lugar del accidente se confirmó el fallecimiento de las dos personas.