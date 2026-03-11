Mueren tres personas en el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro

Miranda de Ebro/Tres personas han fallecido en la noche de este martes en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro a causa de un incendio en un edificio.

Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el incendio se ha producido en torno a las 22:45 horas en un edificio situado a la altura del número 10 de la calle Fuente.

La primera llamada de alerta indicaba que dos personas se encontraban dentro de una vivienda que no podían salir.

Rápidamente se movilizaron hasta el lugar diferentes efectivos de emergencia, entre los que se encontraba numeroso personal sanitario que llegó a atender a siete personas afectadas por el incendio.

Dos de ellos fallecieron en el lugar, mientras que otras cinco fueron trasladadas al hospital, muriendo finalmente una tercera persona cuando ya se encontraba en el Complejo asistencial.

Por el momento el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León solo ha ofrecido la edad de las cinco personas trasladas entre las que se encuentran dos menores, una niña de 11 y un niño de 7 años, así como tres mujeres, una de 58 años, otra de 30 y una de 23. La otra fallecida sería una de estas últimas mujeres.